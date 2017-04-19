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В семечках "Semki" и "Клацні сємки" обнаружили токсичные элементы меди - лабораторные исследования

Киев  •  УНН

 • 184824 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В рамках социального эксперимента УНН по проверке качества продуктов питания в Государственный центр сертификации и экспертизы качества сельскохозяйственной продукции были переданы закупленные в столичных супермаркетах образцы снеков различных производителей: семечки, орешки и сухарики. По итогам их тестирования лаборанты обнаружили содержание токсичного элемента меди в семечках ТМ "Semki" и "Клацні сємки" (ТМ "Повна чаша"), передает УНН.

В то же время все отобранные образцы орешков и сухариков оказались соответствующими требованиям нормативной документации НД по показателям безопасности и физико-химическим показателям.

Итоги лабораторного исследования таковы:

1. Арахис жареный к пиву, ТМ "Козацька слава", ТУ У 15.8-33324584-001: 2005; масса нетто образца - 180 г акт отбора образцов (проб) №17 от 15.11.2016 г; производитель - ООО "Снек Експорт", Украина, г.Днепр, ул.Малогвардейская, 32Б; чек №6/1152/109 от 15.11.2016 г.;

1

2. Орехи-арахис жареные соленые ТМ "Felix" (срок годности - 12 месяцев (25.07.2016 г.), дата изготовления - 25.07.2016 г., масса нетто образца - 200 г акт отбора образцов (проб) №16 от 15.11.2016 г.; производитель - Польша, импортер - ООО “Савсервіс” — Мова“, г.Киев, ул.Краснова, 27; чек №43/1136/425 от 15.11.2016 г.;

2

3. Фисташки жареные соленые ТМ "Pistachio", ТУ У 15.8 - 33324584 - 001-2005 (срок годности - 9 месяцев (21.07.2017 г.), Дата изготовления - 21.10.2016 г., масса нетто образца - 100 г, акт отбора образцов (проб) №15 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "СНЕК Експорт", Украина, г.Днепр, ул.Малогвардейская, 32Б, чек №6/1152/110 от 15.11.2016 г.;

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4. Арахис жареный соленый, ТМ "Премія", ТУ У 15.3 - 31754195 - 001: 2010 (срок годности - до 29.04.2017 г.), дата изготовления - 29.10.2016 г., масса нетто образца - 100 г, акт отбора образцов (проб) №14 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "Дружківська харчосмакова фабрика", Донецкая обл., г.Константиновка, ул.Ленина, 97, чек №6/1152/108 от 15.11.2016 г.;

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5. Хрустящие сухарики со вкусом холодца с хреном, ТМ "Xpycteam", ТУ У 15.7 - 22430008-055 (срок годности - до 07.02.2017 г., дата изготовления - 13.09.2016 г., масса нетто образца - 80 г, акт отбора образцов (проб) №12 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "Сандора", Николаевская обл., с.Николаевское, чек №6/1152/115 от 15.11.2016 г.;

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6. Сухарики "Grenki" ржаные со вкусом вареных раков, ТУ У 15.8 - 31959328 - 006: 2007 (срок годности - 6 месяцев, дата изготовления - 04.09.2016 г., масса нетто образца - 100 г, акт отбора образцов (проб) №10 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "Фактор", г.Днепр, ул.Радистов, 2; чек №6/1152/112 от 15.11.2016 г.;

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7. Сухарики со вкусом холодца и хрена, ТМ "Премія", ТУ У 15.8 - 31959328 - 006: 2007 (срок годности - 9 месяцев, дата изготовления - 16.09.2016 г., масса нетто образца - 100 г, акт отбора образцов (проб ) №9 от 15.11.2016 г .; производитель - ООО "Фактор", г.Днепр, ул.Радистов, 2; чек №6/1152/113 от 15.11.2016 г.;

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8. Семена подсолнечника ТМ "Тато", ТУ У 15.3 - 36355992 - 001: 2009 (срок годности - 27.07.2017 г., дата изготовления - 27.07.2016 г., масса нетто образца - 70 г, акт отбора образцов (проб) №8 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "Натуре", г.Киев, ул.Лепсе, 47/15, чек №6/1152/107 от 15.11.2016 г.;

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9. Семена подсолнечника жареное ТМ "Semki", ТУ У 15.3 - 33324584 - 004: 2006 (срок годности - 6 месяцев, дата изготовления - 21.07.2016 г., масса нетто образца - 150 г, акт отбора образцов (проб) №7 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "СНЕК Експорт", Украина, г.Днепр, ул.Малогвардейская, 32Б, чек №6/1152/104 от 15.11.2016 г.;

10. Семечки подсолнуха жареные, "Клацні сємки", ТУ У 15.3 - 36355992 - 001: 2009 (срок годности - 180 суток, дата изготовления - 12.09.2016 г., масса нетто образца - 100 г, акт отбора образцов (проб) №6 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "Натуре", г.Киев, ул.Лепсе, 47/15, чек №6/1152/106 от 15.11.2016 г.;

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11. Семена тыквы жареное соленое, ТМ "Хомка", ТУ У 15.3 - 2769113155: 2006 (срок годности - 6 месяцев, дата изготовления - 11.10.2016 г., масса нетто образца - 80 г, акт отбора образцов (проб) №4 от 15.11.2016 г .; производитель - ООО "Лідер СНЕК", Украина, Полтавская обл., г.Кременчуг, ул.Ярмаковая, 9, чек №43/1136/422 от 15.11.2016 г.;

11

12. Семена подсолнечника жареное соленое, ТМ "Справжня Полтавська лакомка", ТУ У 15.3 - 2769113155-001: 2006 (срок годности - 6 месяцев, дата изготовления - 31.10.2016 г., масса нетто образца - 120 г, акт отбора образцов (проб) №2 от 15.11.2016 г.; производитель - ООО "Лідер СНЕК", Украина, Полтавская обл., г.Кременчуг, ул.Ярмаковая, 9, чек №43/1136/424 от 15.11.2016 г;

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"Испытания образцов проводились согласно ГОСТ 30178-96 "Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов", ДСТУ 7045: 2009 "Изделия хлебобулочные. Методы определения физико-химических показателей", ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов и МВ.ВЛ. 5.4-07-2013 "Иммуноферментный метод определения микотоксинов ИФА (Elisa)", - добавили в Государственном центре сертификации и экспертизы качества сельскохозяйственной продукции.

Отметим, что производителем ТМ "Semki" является ООО "СНЕК Експорт", принадлежащий отцу народного депутата С.Рыбалки - В.Рибалке и входит в состав корпорации S.Group.

Счета этой фирмы недавно были арестованы по решению Печерского суда в рамках уголовного производства. Добавим, что ООО "СНЕК Експорт", кроме гривневых и валютных счетов, также имело и банковские счета в российских рублях.

Семечки "Клацні сємки" производится ООО "Натуре" под ТМ "Повна чаша", товары которой представлены в магазинах "Фоззи", "Сильпо" и "Фора".

Напомним, как сообщал УНН, ранее в рамках социального эксперимента Государственный центр сертификации и экспертизы качества сельскохозяйственной продукции исследовал качество хлеба, сметаны и сыров, гречневой крупы, муки и детского молочного питания.

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