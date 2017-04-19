У насінні “Semki” та “Клацні сємки” виявили токсичні елементи міді — лабораторні дослідження

Водночас усі відібрані зразки горішків та сухариків виявилися такими, що відповідають вимогам нормативної документації НД за показниками безпеки та фізико-хімічними показниками.

Підсумки лабораторного дослідження такі:

1. Арахіс смажений до пива, ТМ “Козацька слава”, ТУ У 15.8-33324584-001:2005; маса нетто зразка — 180 г; акт відбору зразків (проб) №17 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “СНЕК Експорт”, Україна, м.Дніпро, вул.Малогвардійська, 32Б; чек №6/1152/109 від 15.11.2016 р.;

2. Горіхи-арахіс смажені солоні, ТМ “Felix” (термін придатності — 12 місяців (25.07.2016 р.), дата виготовлення — 25.07.2016 р., маса нетто зразка — 200 г; акт відбору зразка (проб) №16 від 15.11.2016 р; виробник — Польша, Імпортер — ТОВ “Савсервіс” — Мова“, м.Київ, вул.Краснова, 27; чек №43/1136/425 від 15.11.2016 р;

3. Фісташки смажені солоні, ТМ “Pistachio”, ТУ У 15.8 — 33324584 — 001-2005 (термін придатності — 9 місяців (21.07.2017 р.), дата виготовлення — 21.10.2016 р., маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №15 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “СНЕК Експорт”, Україна, м.Дніпро, вул.Малогвардійська, 32Б, чек №6/1152/110 від 15.11.2016 р;

4. Арахіс смажений солоний, ТМ “Премія”, ТУ У 15.3 — 31754195 — 001:2010 (термін придатності — до 29.04.2017 р.), дата виготовлення — 29.10.2016 р, маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №14 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “Дружківська харчосмакова фабрика”, Донецька обл., м.Константинівка, вул.Леніна, 97, чек № 6/1152/108 від 15.11.2016 р;

5. Хрусткі сухарики зі смаком холодцю з хріном, ТМ “Xpycteam”, ТУ У 15.7 — 22430008-055 (термін придатності — до 07.02.2017 р, дата виготовлення — 13.09.2016 р, маса нетто зразка — 80 г, акт відбору зразків (проб) №12 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “Сандора”, Миколаївська обл., с.Миколаївське, чек №6/1152/115 від 15.11.2016 р;

6. Сухарики “Grenki” житні зі смаком варених раків, ТУ У 15.8 — 31959328 — 006:2007 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 04.09.2016 р, маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №10 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Фактор”, м.Дніпро, вул.Радистів, 2; чек №6/1152/112 від 15.11.2016 р;

7. Сухарики зі смаком холодцю та хрону, ТМ “Премія”, ТУ У 15.8 — 31959328 — 006:2007 (термін придатності — 9 місяців, дата виготовлення — 16.09.2016 р, маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №9 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Фактор”, м.Дніпро, вул.Радистів, 2; чек №6/1152/113 від 15.11.2016 р;

8. Насіння соняшника ТМ “Тато”, ТУ У 15.3 — 36355992 — 001:2009 (термін придатності — 27.07.2017 р., дата виготовлення — 27.07.2016 р., маса нетто зразка — 70 г, акт відбору зразків (проб) №8 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Натуре”, м.Київ, вул.Лепсе, 47/15, чек №6/1152/107 від 15.11.2016 р;

9. Насіння соняшника смажене ТМ “Semki”, ТУ У 15.3 — 33324584 — 004:2006 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 21.07.2016 р, маса нетто зразка — 150 г, акт відбору зразків (проб) №7 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “СНЕК Експорт”, Україна, м.Дніпро, вул.Малогвардійська, 32Б, чек №6/1152/104 від 15.11.2016 р;

10. Насіння соняшникове смажене, “Клацні сємки”, ТУ У 15.3 — 36355992 — 001:2009 (термін придатності — 180 діб, дата виготовлення — 12.09.2016 р., маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №6 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Натуре”, м.Київ, вул.Лепсе, 47/15, чек №6/1152/106 від 15.11.2016 р.;

11. Насіння гарбузове смажене солоне, ТМ “Хомка”, ТУ У 15.3 — 2769113155: 2006 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 11.10.2016 р, маса нетто зразка — 80 г, акт відбору зразків (проб) №4 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ "Лідер СНЕК", Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ярмакова, 9, чек №43/1136/422 від 15.11.2016 р;

12. Насіння соняшника смажене солоне, ТМ “Справжня Полтавська лакомка”, ТУ У 15.3 — 2769113155-001: 2006 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 31.10.2016 р., маса нетто зразка — 120 г, акт відбору зразків (проб) №2 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ "Лідер СНЕК", Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ярмакова, 9, чек № 43/1136/424 від 15.11.2016 р;

“Випробування зразків проводились згідно з: ГОСТ 30178-96 “Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов”, ДСТУ 7045:2009 “Вироби хлібобулочні. Методи визначання фізико-хімічних показників”, ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов та МВ.ВЛ. 5.4-07-2013 “Імуноферментний метод визначення мікотоксинів ІФА (Elisa)”, — додали у Державному центру сертифікації та експертизи якості сільськогосподарської продукції.

Зазначимо, що виробником ТМ “Semki” є ТОВ “СНЕК Експорт”, що належить батьку народного депутат С.Рибалки — В.Рибалці та входить до складу корпорації S.Group.

Рахунки цієї фірми нещодавно були арештовані за рішенням Печерського суду в рамках кримінального провадження. Додамо, що ТОВ “СНЕК Експорт” окрім гривневих та валютних рахунків, також мало і банківські рахунки у російських рублях.

Насіння “Клацні сємки” виробляється ТОВ “Натуре” під ТМ “Повна чаша”, товари якої представлені у магазинах “Фоззі”, “Сільпо” та “Фора”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше в рамках соціального експерименту Державний центр сертифікації та експертизи якості сільськогосподарської продукції досліджував якість хліба, сметани і сирів, гречаної крупи, борошна, та дитячого молочного харчування.