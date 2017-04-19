У насінні “Semki” та “Клацні сємки” виявили токсичні елементи міді — лабораторні дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У рамках соціального експерименту УНН щодо перевірки якості продуктів харчування до Державного центру сертифікації та експертизи якості сільськогосподарської продукції були передані закуплені в столичних супермаркетах зразки снеків різних виробників: насіння, горішки та сухарики. За підсумками їх тестування лаборанти виявили вміст токсичного елементу міді в насінні ТМ “Semki” та “Клацні сємки” (ТМ “Повна чаша”), передає УНН.
Водночас усі відібрані зразки горішків та сухариків виявилися такими, що відповідають вимогам нормативної документації НД за показниками безпеки та фізико-хімічними показниками.
Підсумки лабораторного дослідження такі:
1. Арахіс смажений до пива, ТМ “Козацька слава”, ТУ У 15.8-33324584-001:2005; маса нетто зразка — 180 г; акт відбору зразків (проб) №17 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “СНЕК Експорт”, Україна, м.Дніпро, вул.Малогвардійська, 32Б; чек №6/1152/109 від 15.11.2016 р.;
2. Горіхи-арахіс смажені солоні, ТМ “Felix” (термін придатності — 12 місяців (25.07.2016 р.), дата виготовлення — 25.07.2016 р., маса нетто зразка — 200 г; акт відбору зразка (проб) №16 від 15.11.2016 р; виробник — Польша, Імпортер — ТОВ “Савсервіс” — Мова“, м.Київ, вул.Краснова, 27; чек №43/1136/425 від 15.11.2016 р;
3. Фісташки смажені солоні, ТМ “Pistachio”, ТУ У 15.8 — 33324584 — 001-2005 (термін придатності — 9 місяців (21.07.2017 р.), дата виготовлення — 21.10.2016 р., маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №15 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “СНЕК Експорт”, Україна, м.Дніпро, вул.Малогвардійська, 32Б, чек №6/1152/110 від 15.11.2016 р;
4. Арахіс смажений солоний, ТМ “Премія”, ТУ У 15.3 — 31754195 — 001:2010 (термін придатності — до 29.04.2017 р.), дата виготовлення — 29.10.2016 р, маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №14 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “Дружківська харчосмакова фабрика”, Донецька обл., м.Константинівка, вул.Леніна, 97, чек № 6/1152/108 від 15.11.2016 р;
5. Хрусткі сухарики зі смаком холодцю з хріном, ТМ “Xpycteam”, ТУ У 15.7 — 22430008-055 (термін придатності — до 07.02.2017 р, дата виготовлення — 13.09.2016 р, маса нетто зразка — 80 г, акт відбору зразків (проб) №12 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “Сандора”, Миколаївська обл., с.Миколаївське, чек №6/1152/115 від 15.11.2016 р;
6. Сухарики “Grenki” житні зі смаком варених раків, ТУ У 15.8 — 31959328 — 006:2007 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 04.09.2016 р, маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №10 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Фактор”, м.Дніпро, вул.Радистів, 2; чек №6/1152/112 від 15.11.2016 р;
7. Сухарики зі смаком холодцю та хрону, ТМ “Премія”, ТУ У 15.8 — 31959328 — 006:2007 (термін придатності — 9 місяців, дата виготовлення — 16.09.2016 р, маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №9 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Фактор”, м.Дніпро, вул.Радистів, 2; чек №6/1152/113 від 15.11.2016 р;
8. Насіння соняшника ТМ “Тато”, ТУ У 15.3 — 36355992 — 001:2009 (термін придатності — 27.07.2017 р., дата виготовлення — 27.07.2016 р., маса нетто зразка — 70 г, акт відбору зразків (проб) №8 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Натуре”, м.Київ, вул.Лепсе, 47/15, чек №6/1152/107 від 15.11.2016 р;
9. Насіння соняшника смажене ТМ “Semki”, ТУ У 15.3 — 33324584 — 004:2006 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 21.07.2016 р, маса нетто зразка — 150 г, акт відбору зразків (проб) №7 від 15.11.2016 р; виробник — ТОВ “СНЕК Експорт”, Україна, м.Дніпро, вул.Малогвардійська, 32Б, чек №6/1152/104 від 15.11.2016 р;
10. Насіння соняшникове смажене, “Клацні сємки”, ТУ У 15.3 — 36355992 — 001:2009 (термін придатності — 180 діб, дата виготовлення — 12.09.2016 р., маса нетто зразка — 100 г, акт відбору зразків (проб) №6 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ “Натуре”, м.Київ, вул.Лепсе, 47/15, чек №6/1152/106 від 15.11.2016 р.;
11. Насіння гарбузове смажене солоне, ТМ “Хомка”, ТУ У 15.3 — 2769113155: 2006 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 11.10.2016 р, маса нетто зразка — 80 г, акт відбору зразків (проб) №4 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ "Лідер СНЕК", Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ярмакова, 9, чек №43/1136/422 від 15.11.2016 р;
12. Насіння соняшника смажене солоне, ТМ “Справжня Полтавська лакомка”, ТУ У 15.3 — 2769113155-001: 2006 (термін придатності — 6 місяців, дата виготовлення — 31.10.2016 р., маса нетто зразка — 120 г, акт відбору зразків (проб) №2 від 15.11.2016 р.; виробник — ТОВ "Лідер СНЕК", Україна, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ярмакова, 9, чек № 43/1136/424 від 15.11.2016 р;
“Випробування зразків проводились згідно з: ГОСТ 30178-96 “Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов”, ДСТУ 7045:2009 “Вироби хлібобулочні. Методи визначання фізико-хімічних показників”, ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов та МВ.ВЛ. 5.4-07-2013 “Імуноферментний метод визначення мікотоксинів ІФА (Elisa)”, — додали у Державному центру сертифікації та експертизи якості сільськогосподарської продукції.
Зазначимо, що виробником ТМ “Semki” є ТОВ “СНЕК Експорт”, що належить батьку народного депутат С.Рибалки — В.Рибалці та входить до складу корпорації S.Group.
Рахунки цієї фірми нещодавно були арештовані за рішенням Печерського суду в рамках кримінального провадження. Додамо, що ТОВ “СНЕК Експорт” окрім гривневих та валютних рахунків, також мало і банківські рахунки у російських рублях.
Насіння “Клацні сємки” виробляється ТОВ “Натуре” під ТМ “Повна чаша”, товари якої представлені у магазинах “Фоззі”, “Сільпо” та “Фора”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше в рамках соціального експерименту Державний центр сертифікації та експертизи якості сільськогосподарської продукції досліджував якість хліба, сметани і сирів, гречаної крупи, борошна, та дитячого молочного харчування.