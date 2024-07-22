Министр финансов Сергей Марченко заявил, что налогообложение регистрации автомобилей и ювелирных изделий - это как мягкий подход к увеличению бюджетных поступлений. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас война и товары не первой необходимости должны облагаться налогом. Поэтому регистрация авто и ювелирных изделий - это из той категории. Я считаю, что это достаточно мягкий подход мы предложили - говорит Марченко.

Он подчеркнул, что Украина должна сделать выбор: либо финансировать собственную армию, либо дискутировать о налогах.

Мы считаем, что любые товары должны облагаться налогом, как во всех цивилизованных странах - добавил он.

Напомним

Парламент принял во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо.