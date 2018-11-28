В "Нафтогазе" прокомментировали названные правительством сроки отказа Украины от импортного газа

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина имеет тенденции к 2025 года перейти на собственный газ, впрочем пока на пути к этому существует немало проблем. Такое мнение высказал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в интервью на одном из телеканалов, передает корреспондент УНН.

Комментируя, насколько активно Украина пускает на свою территорию компании, которые готовы добывать газ, Коболев вспомнил, что, по крайней мере, Полтавская область, делает это недостаточно активно.

“Полтавская область — не очень активно пускает. Главная область, которая сейчас находится под вопросом у всех”, — сказал Коболев.

По его словам, она пока пустила лишь несколько компаний, которые ничего нигде не добывают.

“А таким компаниям, как „Украгазвидобування“ и другим крупным компаниям они отказывают. Поэтому трудно оценивать реалистичность этой цифры, не понимая, как будет построен новый процесс предоставления разрешений на добычу нефти и газа”, — заявил глава “Нафтогаза”.

По его словам, определенную надежду дает то, что в октябре состоялись первые аукционы на приобретение права разработки одного из месторождений, а сейчас планируется делать этих аукционов гораздо больше.

На вопрос о том, существуют тенденции к тому, что Украина к 2025 году Украина сможет перейти на собственный газ, Коболев ответил утвердительно.

“Я эти тенденции вижу, и здесь есть два момент — это увеличение добычи, который будет зависеть в первую очередь от способности прозрачно, эффективно и быстро выдавать разрешения на новые месторождения. Второй — это сокращение потребления газа. Здесь ключевым моментом является монетизация субсидий”, — сказал он.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, Украина сможет обеспечить себя собственным газом до 2025 года.

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