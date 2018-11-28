В "Нафтогазе" прокомментировали названные правительством сроки отказа Украины от импортного газа

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Украина имеет тенденции к 2025 года перейти на собственный газ, впрочем пока на пути к этому существует немало проблем. Такое мнение высказал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в интервью на одном из телеканалов, передает корреспондент УНН.