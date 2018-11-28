У “Нафтогазі” прокоментували названі урядом строки відмови України від імпортного газу

Коментуючи те, наскільки активно Україна пускає на свою територію компанії, які готові видобувати газ, Коболев згадав, що, принаймні, Полтавська область, робить це не досить активно.

“Полтавська область — не дуже активно пускає. Головна область, яка зараз знаходиться під питанням у всіх”, — сказав Коболев.

За його словами, вона поки що пустила лише декілька компаній, які нічого ніде не видобувають.

“А таким компаніям, як „Украгазвидобування“ та іншим великим компаніям вони відмовляють. Тому важко оцінювати реалістичність цієї цифри, не розуміючи, як буде побудований новий процес надання дозволів на видобуток нафти та газу”, — заявив глава “Нафтогазу”.

З його слів, певну надію дає те, що у жовтні відбулись перші аукціони на придбання права розробки одного з родовищ, а зараз планується робити цих аукціонів набагато більше.

На питання про те, чи існують тенденції до того, що Україна до 2025 року Україна зможе перейти на власний газ, Коболев відповів ствердно.

“Я ці тенденції бачу, і тут є два момент — це збільшення видобутку, який залежатиме в першу чергу від здатності прозоро, ефективно і швидко видавати дозволи на нові родовища. Другий — це скорочення споживання газу. Тут ключовим моментом є монетизація субсидій”, — сказав він.

Нагадаємо, за словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Україна зможе забезпечити себе власним газом до 2025 року.