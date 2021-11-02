В НАБУ сослались на формальные основания привлечения частных экспертов к “земельному” делу Труханова

В ответе на информационный запрос в НАБУ сообщили, что все экспертизы в этом деле проведены с соблюдением требований статей 69, 242 Уголовного процессуального кодекса Украины, статьи 4 Закона Украины об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине, статей 1, 7 Закона Украины “О судебной экспертизе” и с учетом положений Пленума Верховного суда Украины от 1997 года.

Контекст

Напомним, что в так называемом “земельном” деле мэра Одессы Геннадия Труханова детективы НАБУ привлекли частных судебных экспертов из фирмы “Международная экспертно-правовая группа”, которые в рамках своей деятельности провели оценку недвижимости и земли и определили, что действия Труханова и еще 15 лиц по распоряжению землей в Одессе нанесли ущерб громаде в размере 689 млн грн. Именно эта экспертиза стала ключевой в обвинительной базе НАБУ против Труханова.

Однако нюанс в том, что фирма “Международная экспертно-правовая группа” не имеет права проводить оценку недвижимости и земли — такой деятельностью ей прямо запрещают заниматься имеющиеся КВЭДы. Из открытых источников известно, что услугами этой частной фирмы преимущественно пользуются только НАБУ и “Укрэнерго”. Причем, “Укрэнерго” за бюджетные деньги консультировалось с “экспертами” этой компании даже относительно проведения самих тендеров, заплатив им полмиллиона гривен.

Поэтому сам факт обращения НАБУ в частную контору вместо государственных судебных институтов может указывать на заангажированность проведения экспертизы и ее несостоятельность перед аналогичной экспертизой, проведенной, например, в Харьковском НИИ судебных экспертиз имени Бокариуса, если последняя вступит в спор с “частной” экспертизой. Это в свою очередь приведет к нивелированию версии НАБУ, и подобные прецеденты уже были в деле экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого ВАКС оправдал, и деле “Роттердам+”, которое ВАКС закрыл.

В комментарии УНН Омелян рассказал, что дело НАБУ развалилось в Высшем антикоррупционном суде в частности из-за “странных” экспертиз, которые проводили детективы для подтверждения своей версии.

“Так, анализ бюджетного законодательства по моему делу проводил какой-то Черкасский институт неизвестно чего. А анализ по морской отрасли проводил сухопутный институт, который моря вообще не видел. Такая ненадлежащая подготовка в итоге приводит к тому, что НАБУ проигрывает”, — отметил Омелян.