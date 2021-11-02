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У НАБУ послалися на формальні підстави залучення приватних експертів до “земельної” справи Труханова

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національне антикорупційне бюро відмовилося пояснювати причини залучення приватних судових експертів замість державних до так званої "земельної" справи мера Одеси Геннадія Труханова, повідомляє УНН.

У НАБУ послалися на формальні підстави залучення приватних експертів до “земельної” справи Труханова

У відповіді на інформаційний запит у НАБУ повідомили, що всі експертизи у цій справі проведено з дотриманням вимог статей 69, 242 Кримінального процесуального кодексу України, статті 4 Закону України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, статей 1, 7 Закону України "Про судову експертизу" та з урахуванням положень Пленуму Верховного Суду України від 1997 року.

Контекст

Нагадаємо, що в так званій "земельній" справі мера Одеси Геннадія Труханова детективи НАБУ залучили приватних судових експертів з фірми "Міжнародна експертно-правова група", які в межах своєї діяльності провели оцінку нерухомості і землі і визначили, що дії Труханова і ще 15 осіб щодо розпорядження землею в Одесі завдали збитків громаді обсягом 689 млн грн. Саме ця експертиза стала ключовою в обвинувальній базі НАБУ проти Труханова.

Однак нюанс у тому, що фірма "Міжнародна експертно-правова група" не має права проводити оцінку нерухомості та землі — такою діяльністю їй прямо забороняють займатися наявні КВЕДи. З відкритих джерел відомо, що послугами цієї приватної фірми переважно користуються лише НАБУ та "Укренерго". Причому "Укренерго" за бюджетні гроші консультувалося з "експертами" цієї компанії навіть щодо проведення самих тендерів, заплативши їм пів мільйона гривень.

Тому сам факт звернення НАБУ до приватної контори замість державних судових інститутів може вказувати на заангажованість проведення експертизи та її неспроможність перед аналогічною експертизою, проведеною, наприклад, у Харківському НДІ судових експертиз імені Бокаріуса, якщо остання вступить у спір з "приватною" експертизою. Це своєю чергою призведе до нівелювання версії НАБУ, і подібні прецеденти вже були у справі ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого ВАКС виправдав, і справі "Роттердам+", яку ВАКС закрив.

У коментарі УНН Омелян розповів, що справа НАБУ розвалилася у Вищому антикорупційному суді зокрема через "дивні" експертизи, які проводили детективи для підтвердження своєї версії.

“Так, аналіз бюджетного законодавства у моїй справі проводив якийсь Черкаський інститут невідомо чого. А аналіз по морській галузі проводив сухопутний інститут, який моря взагалі не бачив. Така неналежна підготовка в підсумку призводить до того, що НАБУ програє", — зазначив Омелян.

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