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В МИД Украины объяснили, почему П.Климкин перенес визит в Грузию

В МИД Украины объяснили, почему П.Климкин перенес визит в Грузию

Киев • УНН

 • 10657 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, по состоянию здоровья был вынужден сегодня отложить свой визит в Грузию, уже сегодня он с главой грузинского МИД обсудит новые даты. Об этом во время брифинга сообщила спикер МИД Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"Сегодня планировался официальный визит Павла Климкина в Грузию. Вместе с тем, по рекомендации врачей он был перенесен на более поздний срок. Даты сейчас согласовываются и сегодня после обеда должен состояться телефонный разговор между двумя министрами (между главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе - ред.) по согласованию новых дат", - рассказала спикер МИД.

Как сообщал УНН, 16 марта глава МИД Украины Павел Климкин в рамках рабочего визита встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.

Украинские Национальные Новости

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