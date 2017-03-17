В МИД Украины объяснили, почему П.Климкин перенес визит в Грузию

"Сегодня планировался официальный визит Павла Климкина в Грузию. Вместе с тем, по рекомендации врачей он был перенесен на более поздний срок. Даты сейчас согласовываются и сегодня после обеда должен состояться телефонный разговор между двумя министрами (между главой МИД Украины Павлом Климкиным и министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанелидзе - ред.) по согласованию новых дат", - рассказала спикер МИД.

Как сообщал УНН, 16 марта глава МИД Украины Павел Климкин в рамках рабочего визита встретился в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой.