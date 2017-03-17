У МЗС України пояснили, чому П.Клімкін переніс візит до Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який через стан здоров'я був вимушений сьогодні відкласти свій візит до Грузії, вже сьогодні з головую грузинського МЗС обговорить нові дати. Про це під час брифінгу повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні планувався офіційний візит Павла Клімкіна до Грузії. Разом з тим, за рекомендацією лікарів він був перенесений на більш пізній термін. Дати зараз узгоджуються і сьогодні після обіду має відбутися телефонна розмова між двома міністрами (між головою МЗС України Павлом Клімкіним і міністром закордонних справ Грузії Михайлом Джанелидзе – ред.) щодо узгодження нових дат", - розповіла речниця МЗС.
Як повідомляв УНН, 16 березня глава МЗС України Павло Клімкін у рамках робочого візиту зустрівся у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою.