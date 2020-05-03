В МИД прокомментировали конфуз в РФ с немецкими солдатами на плакате к 9 мая

“Подлинная логика России о „друзьях и врагах“ во Второй мировой войне проистекает из пакта Молотова-Риббентропа. Вот почему спустя 75 лет после падения гитлеровского режима россияне по-прежнему бессознательно привязаны к нацизму. И это не единичная путаница, а скорее диагноз...”, — написал дипломат.

Отметим, ранее СМИ сообщили о том, что в российском городе Таганроге на баннере, подготовленному к юбилейному празднованию 9 мая, были изображены немецкие солдаты.

Фото солат, как и сам плакат, Божок также опубликовал в своём аккаунте.

Как сообщал УНН, ранее Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии завершения Второй мировой войны в Берлине 2 мая совместно с представителями России.