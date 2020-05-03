У МЗС прокоментували конфуз в РФ з німецькими солдатами на плакаті до 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Через 75 років після падіння режиму Адольфа Гітлера, Росія все ще з прихильністю ставиться до нацизму. Про це в соцмережі Twitter написав заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, коментуючи конфуз з плакатом до 9 травня в Росії, передає УНН.
"Справжня логіка Росії про "друзів і ворогів" у Другій світовій війні виникає з пакту Молотова-Ріббентропа. Ось чому через 75 років після падіння гітлерівського режиму росіяни як і раніше несвідомо прив'язані до нацизму. І це не поодинока плутанина, а скоріше діагноз...", - написав дипломат.
Відзначимо, раніше ЗМІ повідомили про те, що в російському місті Таганрог на банері, підготовленому до ювілейного святкування 9 травня, були зображені німецькі солдати.
Фото солат, як і сам плакат, Божок також опублікував в своєму обліковому записі.
Як повідомляв УНН, раніше Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь в церемонії завершення Другої світової війни в Берліні 2 травня спільно з представниками Росії.