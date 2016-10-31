В МИД сообщили, когда ЕС может принять решение о "безвизе"

"На прошлой неделе у нас был такой мощный десант в Гааге и Брюсселе, мы провели очень много консультаций внутри европейских институций, и действительно, очень интересная ситуация, когда все готовы продолжать этот диалог и выходить уже на окончательное решение по началу триалога между Европейским парламентом, Советом ЕС и Европейской комиссией, в то же время члены Европейского Союза считают, что это можно сделать только после того, как будет окончательно утвержден механизм прекращения безвизового режима", - отметила она.

Е.Зеркаль отметила, что "опять же натыкаемся на проблему того, что мы должны дополнительно применять рычаги влияния на страны-члены Европейского Союза, когда институции готовы для продолжения работы".

По словам заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, институции ЕС могут решить вопрос о приостановлении действия безвизового режима уже на следующей неделе.

"На следующую неделю запланирован триалог по приостановке безвизового режима - это 7 ноября. И если 7 ноября они придут к компромиссному решению, то после этого появится в повестке дня уже отметка относительно рассмотрения механизма прекращения безвизового режима. Мы в то же время настаиваем на том, чтобы наш вопрос был вынесен на заседание постоянных представителей - это уровень послов стран Европейского Союза, чтобы по нам было принято такое решение, как по Грузии после или перед их выборами", - отметила Е.Зеркаль.

Напомним, как заявили в АПУ, вопрос безвиза для Украины может появиться в повестке дня Европарламента за несколько дней до сессии.