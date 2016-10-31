У МЗС повідомили, коли ЄС може ухвалити рішення щодо “безвізу”

“На минулому тижні в нас був такий потужний десант в Гаазі і Брюсселі, ми провели дуже багато консультацій всередині європейських інституцій, і дійсно, дуже цікава ситуація, коли всі готові продовжувати європейські інституції цей діалог і виходити вже на остаточне рішення по початку тріалогу між Європейським парламентом, Радою ЄС та Європейською комісією, водночас члени Європейського Союзу вважають, що це можна зробити тільки після того, як буде остаточно затверджений механізм припинення безвізового режиму”, — зазначила вона.

О.Зеркаль зауважила, що “знову ж таки натикаємось на проблему того, що ми маємо додатково застосовувати важелі впливу на країни-члени Європейського Союзу, коли інституції готові для продовження роботи”.

Зі слів заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, інституції ЄС можуть вирішити питання щодо призупинення дії безвізового режиму вже на наступному тижні.

“На наступний тиждень запланований тріалог по припиненню безвізового режиму — це 7 листопада. І якщо 7 листопада вони дійдуть до компромісного рішення, то після цього з’явиться в порядку денному вже позначка щодо розгляду механізму припинення безвізового режиму. Ми в той же час наполягаємо на тому, щоби наше питання було винесене на засідання постійних представників — це рівень послів країн Європейського Союзу, щоб по нам було прийняте таке рішення, як по Грузії після чи перед їх виборами”, — відзначила О.Зеркаль.

Нагадаємо, як заявили в АПУ, питання про безвіз для України може з’явитися на порядку денному Європарламенту за кілька днів до сесії.