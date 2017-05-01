В МИД проверяют информацию о возможных задержанных украинцев в Англии

По словам В.Кирилича, пока украинское консульство проверяет информацию о задержании в английском Орфорде вероятных украинцев.

Как сообщал УНН со ссылкой на BBC Украина, семь вероятных граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.