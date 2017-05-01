В МИД проверяют информацию о возможных задержанных украинцев в Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о том, что на востоке Англии задержали семерых граждан Украины по подозрению в нелегальном пересечении границы. Об этом сообщил в комментарии УНН официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
По словам В.Кирилича, пока украинское консульство проверяет информацию о задержании в английском Орфорде вероятных украинцев.
Как сообщал УНН со ссылкой на BBC Украина, семь вероятных граждан Украины задержали в городе Орфорд на востоке Англии по подозрению в нелегальном пересечении границы.