У МЗС перевіряють інформацію про можливих затриманих українців в Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію, яка з’явилася у ЗМІ, про те, що на сході Англії затримали сімох громадян України за підозрою у нелегальному перетині кордону. Про це повідомив у коментарі УНН офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
За словами В.Кирилича, наразі українське консульство перевіряє інформацію щодо затримання в англійському Орфорд ймовірних українців.
Як повідомляв УНН з посиланням на BBC Україна, сімох ймовірних громадян України затримали в місті Орфорд на сході Англії за підозрою у нелегальному перетину кордону.