У МЗС перевіряють інформацію про можливих затриманих українців в Англії

За словами В.Кирилича, наразі українське консульство перевіряє інформацію щодо затримання в англійському Орфорд ймовірних українців.

Як повідомляв УНН з посиланням на BBC Україна, сімох ймовірних громадян України затримали в місті Орфорд на сході Англії за підозрою у нелегальному перетину кордону.