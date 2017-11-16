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В МИД Беларуси назвали маргиналами украинских политиков за заявления о "ноже в спину"

В МИД Беларуси назвали маргиналами украинских политиков за заявления о "ноже в спину"

Киев  •  УНН

 • 14018 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Дмитрий Мирончик прокомментировал слова заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, относительно "второго ножа в спину" назвав "некоторых украинских политиков маргиналами", передает УНН со ссылкой на Naviny.

"Сейчас тема миротворцев на Донбассе обсуждается и превращается в форму проектов резолюций Совбеза ООН. Мы говорили об этом еще в октябре 2014 года. И от своих слов не отказываемся, как и подтвердил вчера глава МИД Беларуси", - сказал Мирончик.

Он добавил, что Беларусь желает мира Украине и готова делать "все возможное для его достижения - иногда даже раньше, чем до этого созревают участники переговорного процесса".

Кроме того, Мирончик прокомментировал слова украинских политиков, относительно "второго ножа в спину" Украины.

"Относительно не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторы, в основном политические маргиналы или лица, не наделенные реальной властью. Их "разоблачительные" откровения и подсчет "ножей в спину" адресованы украинской аудитории и является очередной попыткой привлечь к себе внимание", - отметил представитель МИД Беларуси.

Он назвал подобные высказывания политическим пиар-ходом и отметил, что "здесь нужно внимание или врачей, или правоохранительных органов. А лучше - и тех, и других".

Напомним, заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказалась относительно голосования белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном Крыму назвав их действия "вторым ножом в спину".

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