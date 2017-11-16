У МЗС Білорусі назвали маргіналами українських політиків через заяву про “ніж у спину”

“Зараз тема миротворців на Донбасі обговорюється та перетворюється в форму проектів резолюцій Радбезу ООН. Ми говорили про це ще в жовтні 2014 року. І від своїх слів не відмовляємося, як і підтвердив вчора глава МЗС Білорусі”, — сказав Мирончик.

Він додав, що Білорусь бажає миру Україні та готова робити “все можливе для його досягнення — іноді навіть раніше, ніж до цього дозрівають учасники переговорного процесу”.

Крім того, Мірончик прокоментував слова українських політиків, щодо “другого ножа в спину” України.

“Щодо не зовсім адекватних заяв на адресу Білорусі. Добре, що їх автори, в основному політичні маргінали або особи, не наділені реальною владою. Їх „викривальні“ одкровення і підрахунок „ножів в спину“ адресовані українській аудиторії і є черговою спробою привернути до себе увагу”, — зазначив представник МЗС Білорусі.

Він назвав подібні висловлювання політичним піар-ходом та зазначив, що “тут потрібна увага або лікарів, або правоохоронних органів. А краще — і тих, і інших”.

Нагадаємо, заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко висловилася щодо Голосування білоруської делегації у третьому комітеті ООН щодо резолюції стосовно ситуації з правами людини в анексованому Криму назвавши їх дії “другим ножем у спину”.