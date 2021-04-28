В Мьянме развернулись боевые действия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Повстанцы этнического меньшинства Карен атаковали форпост армии Мьянмы вблизи границы с Таиландом. Это стало одинм из самых интенсивных противостояний, с тех пор в стране произошел военный переворот. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Национальный союз Карен (KNU), старейшая повстанческая сила Мьянмы, заявил, что захватил военный лагерь на западном берегу реки сальвен. Позже военные Мьянмы нанесли ответный удар против повстанцев воздушными ударами.
Бои происходили, когда хунта, потерпев задержки дипломатических усилий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявила, что "положительно" рассмотрит предложения блока прекратить военные притеснения в Мьянме, но только тогда, когда стабильность будет восстановлена.
После встречи в выходные с руководителем хунты лидеры АСЕАН заявили, что достигли консенсуса относительно шагов, направленных на прекращение насилия и содействие диалогу между конкурирующими сторонами Мьянмы.
План урегулирования кризиса в Мьянме
Накануне участники саммита АСЕАН в Джакарте потребовали от путчистов прекращения насилия в Мьянме, установления диалога с общественными силами и доступа гуманитарной помощи. Было решено также направить в страну спецпосланника от АСЕАН.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) подвергла критике отсутствие временных рамок для внедрения плана АСЕАН, состоит из пяти пунктов, а также то, что в нем не содержится требование освободить порядка 3300 политзаключенных. Между тем именно с этим требованием выступили в отдельных заявлениях премьер-министры членов АСЕАН Сингапура, Индонезии и Малайзии.
В то же время даже в день саммита, в котором принял участие и глава военной хунты Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн, власти страны продолжали применять силу против протестующих. В ходе ночной облавы были задержаны многие критики режима, местные СМИ писали о жестокости полицейских.
Контекст
После военного переворота, произошедшего 1 февраля , были задержаны тысячи человек, около 750 - застрелены, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь бегством.