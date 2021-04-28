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У М'янмі розгорнулися бойові дії

У М'янмі розгорнулися бойові дії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Повстанці етнічної меншини Карен атакували форпост армії М'янми поблизу кордону з Таїландом. Це стало одинм із найбільш інтенсивних протистоянь, відколи в країні відбувся військовий переворот. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Національний союз Карен (KNU), найстаріша повстанська сила М’янми, заявив, що захопив військовий табір на західному березі річки Сальвені. Пізніше військові М’янми завдали удару у відповідь проти повстанців повітряними ударами.

Бої відбувалися, коли хунта, зазнавши затримки дипломатичних зусиль Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), заявила, що “позитивно” розгляне пропозиції блоку припинити військові утиски в М’янмі, але лише тоді, коли стабільність буде відновлена.

Після зустрічі у вихідні з керівником хунти лідери АСЕАН заявили, що досягли консенсусу щодо кроків, спрямованих на припинення насильства та сприяння діалогу між конкуруючими сторонами М’янми.

План врегулювання кризи в М’янмі

Напередодні учасники саміту АСЕАН в Джакарті зажадали від путчистів припинення насильства в М’янмі, встановлення діалогу з громадськими силами і доступу гуманітарної допомоги. Було вирішено також направити в країну спецпосланця від АСЕАН.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) піддала критиці відсутність часових рамок для впровадження плану АСЕАН, що складається з п’яти пунктів, а також те, що в ньому не міститься вимога звільнити порядку 3300 політв’язнів. Тим часом саме з цією вимогою виступили в окремих заявах прем’єр-міністри членів АСЕАН Сінгапуру, Індонезії та Малайзії.

У той же час навіть в день саміту, в якому взяв участь і глава військової хунти М’янми генерал Мін Аунг Хлайн, влада країни продовжували застосовувати силу проти учасників протесту. В ході нічної облави було затримано багато критиків режиму, місцеві ЗМІ писали про жорстокість поліцейських.

Контекст

Після військового перевороту, що стався 1 лютого, були затримані тисячі чоловік, близько 750 — застрелені, десятки тисяч були змушені покинути свої будинки, рятуючись втечею.

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