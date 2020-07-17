В МВД рассказали, насколько хотят ужесточить наказание за пьяное вождение

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102167 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111391 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116272 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149291 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116211 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140863 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104092 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102810 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102282 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МВД рассказали, насколько хотят ужесточить наказание за пьяное вождение

В МВД рассказали, насколько хотят ужесточить наказание за пьяное вождение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. В Министерстве внутренних дел хотят ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии, вплоть до тюремного заключения. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.

“Нужно сделать только одно — это ужесточение наказания. Сегодня у нас есть только штраф в 10 200 грн и лишение прав. Этого мало. По этому мы предлагаем вводить арест, а за третий раз нахождения за рулём в пьяном виде необходимо сажать человека на несколько лет, как это в европейских странах, в Америке”, — сказал Геращенко.

По его словам, в США наказание до двух лет лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде — если лицо даже не совершило ДТП.

Как сообщал УНН, по мнению Геращенка, за вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия, в Украине необходимо наказывать жестче — вплоть до пожизненного заключения.

Украинские Национальные Новости

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