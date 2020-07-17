В МВД рассказали, насколько хотят ужесточить наказание за пьяное вождение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Министерстве внутренних дел хотят ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии, вплоть до тюремного заключения. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода Слова Савика Шустера” сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.
“Нужно сделать только одно — это ужесточение наказания. Сегодня у нас есть только штраф в 10 200 грн и лишение прав. Этого мало. По этому мы предлагаем вводить арест, а за третий раз нахождения за рулём в пьяном виде необходимо сажать человека на несколько лет, как это в европейских странах, в Америке”, — сказал Геращенко.
По его словам, в США наказание до двух лет лишения свободы за повторное вождение в пьяном виде — если лицо даже не совершило ДТП.
Как сообщал УНН, по мнению Геращенка, за вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия, в Украине необходимо наказывать жестче — вплоть до пожизненного заключения.