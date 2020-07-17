У МВС розповіли, наскільки хочуть посилити покарання за п'яне кермування

“Потрібно зробити тільки одне — це посилення покарання. Сьогодні у нас є тільки штраф в 10 200 грн і позбавлення прав. Цього мало. З цього ми пропонуємо вводити арешт, а за третій раз знаходження за кермом в нетверезому стані необхідно садити людину на кілька років, як це в європейських країнах, в Америці”, — сказав Геращенко.

За його словами, в США покарання до двох років позбавлення волі за повторне кермування у п’яному вигляді — якщо особа навіть не вчинила ДТП.

Як повідомляв УНН, на думку Геращенка, за кермування в нетверезому стані, що призвело до загибелі людей в результаті дорожньо-транспортної пригоди, в Україні необхідно карати жорсткіше — аж до довічного ув’язнення.