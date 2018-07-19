В МВД сообщили, где хотят использовать вертолеты Airbus
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украина надеется до конца года получить первые четыре вертолета французской фирмы Airbus, относительно чего Министерство внутренних дел заключило контракт, и Госпогранслужба должна активно готовиться к их получению. Авиационное пограничное подразделение будет иметь три основные задачи, сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени, ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - сказал он.
Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.
Напомним, Украина и Airbus согласовали поставки 55 вертолетов для МВД.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко хочет направить часть вертолетов Airbus в ВСУ.