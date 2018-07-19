В МВД сообщили, где хотят использовать вертолеты Airbus

"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени, ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - сказал он.

Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.

Напомним, Украина и Airbus согласовали поставки 55 вертолетов для МВД.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко хочет направить часть вертолетов Airbus в ВСУ.