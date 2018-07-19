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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40860 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102873 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124840 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132323 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169300 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153444 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141168 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В МВД сообщили, где хотят использовать вертолеты Airbus

В МВД сообщили, где хотят использовать вертолеты Airbus

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Украина надеется до конца года получить первые четыре вертолета французской фирмы Airbus, относительно чего Министерство внутренних дел заключило контракт, и Госпогранслужба должна активно готовиться к их получению. Авиационное пограничное подразделение будет иметь три основные задачи, сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Как вы знаете, до конца этого года мы уже получим первые четыре вертолета. Госпогранслужба должна активно готовиться к получению машин. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени, ведение десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе", - сказал он.

Троян также добавил, что ГПСУ получит вертолеты типа Н125 и Н225 компании Airbus.

Напомним, Украина и Airbus согласовали поставки 55 вертолетов для МВД.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко хочет направить часть вертолетов Airbus в ВСУ.

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