У МВС повідомили, де хочуть використовувати вертольоти Airbus

"Як ви знаєте, до кінця цього року ми вже отримаємо перші чотири вертольоти. Держприкордонслужба повинна активно готуватися до отримання машин. Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону та оперативне реагування на його порушення; дистанційний контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу; ведення десантно-штурмових дій для боротьби з протиправною діяльністю на кордоні", ‑ сказав він.

Троян також додав, що ДПСУ отримає вертольоти типу Н125 та Н225 компанії Airbus.

Нагадаємо, Україна і Airbus погодили постачання 55 вертольотів для МВС.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко хоче направити частину вертольотів Airbus у ЗСУ.