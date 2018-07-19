У МВС повідомили, де хочуть використовувати вертольоти Airbus
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Україна сподівається до кінця року отримати перші чотири вертольоти французької фірми Airbus, щодо чого Міністерство внутрішніх справ уклало контракт, і Держприкордонслужба повинна активно готуватися до їх отримання. Авіаційний прикордонний підрозділ матиме три основних завдання, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"Як ви знаєте, до кінця цього року ми вже отримаємо перші чотири вертольоти. Держприкордонслужба повинна активно готуватися до отримання машин. Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону та оперативне реагування на його порушення; дистанційний контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу; ведення десантно-штурмових дій для боротьби з протиправною діяльністю на кордоні", ‑ сказав він.
Троян також додав, що ДПСУ отримає вертольоти типу Н125 та Н225 компанії Airbus.
Нагадаємо, Україна і Airbus погодили постачання 55 вертольотів для МВС.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко хоче направити частину вертольотів Airbus у ЗСУ.