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У МВС повідомили, де хочуть використовувати вертольоти Airbus

У МВС повідомили, де хочуть використовувати вертольоти Airbus

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Україна сподівається до кінця року отримати перші чотири вертольоти французької фірми Airbus, щодо чого Міністерство внутрішніх справ уклало контракт, і Держприкордонслужба повинна активно готуватися до їх отримання. Авіаційний прикордонний підрозділ матиме три основних завдання, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

"Як ви знаєте, до кінця цього року ми вже отримаємо перші чотири вертольоти. Держприкордонслужба повинна активно готуватися до отримання машин. Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону та оперативне реагування на його порушення; дистанційний контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу; ведення десантно-штурмових дій для боротьби з протиправною діяльністю на кордоні", ‑ сказав він.

Троян також додав, що ДПСУ отримає вертольоти типу Н125 та Н225 компанії Airbus.

Нагадаємо, Україна і Airbus погодили постачання 55 вертольотів для МВС.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко хоче направити частину вертольотів Airbus у ЗСУ.

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