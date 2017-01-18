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В Минздраве заверили, что увеличено финансирование на все программы закупки лекарств

В Минздраве заверили, что увеличено финансирование на все программы закупки лекарств

Киев • УНН

 • 11984 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Увеличено финансирование на все программы по закупке лекарств. Об этом сказала на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает корреспондент УНН.

"На все программы будет повышение финансирования на лекарства и есть дополнительные новые программы, которые никогда не были в наших закупках", - отметила и.о. министра.

Также У.Супрун подчеркнула, что тендеры на закупку лекарств объявлены, и контракты заключены. При этом она уточнила, что впервые "за пять лет мы будем закупать лекарства и иметь доставку этих лекарств в том же году, когда мы их заказали"

"Технические, бюрократические и финансовые причины забирают три месяца, чтобы мы завершили все закупки, чтобы все тендеры были объявлены и могли уже начать доставки. А мы можем получать это финансирование только в марте. Поскольку такой цикл финансирования в министерстве финансов", - сказала она.

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