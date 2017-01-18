У МОЗ запевнили, що збільшено фінансування на всі програми закупівлі ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Збільшено фінансування на всі програми із закупівлі ліків. Про це сьогодні сказала на брифінгу в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент УНН.
“На всі програми буде підвищення фінансування на ліки і є додаткові нові програми, які ніколи не були у наших закупівлях”, — зазначила в.о. міністра.
Також У.Супрун наголосила, що тендери на закупівлю ліків оголошені, і контракти укладені. При цьому вона уточнила, що вперше “за п’ять років ми будемо закуповувати ліки і мати доставку цих ліків у тому самому році, коли ми їх замовили”
“Технічні, бюрократичні і фінансові причини забирають три місяці, щоб ми завершили всі закупівлі, щоби всі тендери були оголошені і могли вже почати доставки. А ми можемо отримувати це фінансування аж у березні. Бо такий цикл фінансування в міністерстві фінансів”, — сказала вона.