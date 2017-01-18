У МОЗ запевнили, що збільшено фінансування на всі програми закупівлі ліків

“На всі програми буде підвищення фінансування на ліки і є додаткові нові програми, які ніколи не були у наших закупівлях”, — зазначила в.о. міністра.

Також У.Супрун наголосила, що тендери на закупівлю ліків оголошені, і контракти укладені. При цьому вона уточнила, що вперше “за п’ять років ми будемо закуповувати ліки і мати доставку цих ліків у тому самому році, коли ми їх замовили”

“Технічні, бюрократичні і фінансові причини забирають три місяці, щоб ми завершили всі закупівлі, щоби всі тендери були оголошені і могли вже почати доставки. А ми можемо отримувати це фінансування аж у березні. Бо такий цикл фінансування в міністерстві фінансів”, — сказала вона.