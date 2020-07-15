В Минздраве разъяснили, где можно сделать тест на COVID-19 для прекращения самоизоляции

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102125 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111363 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116245 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149249 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116195 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140837 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104084 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102810 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102282 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минздраве разъяснили, где можно сделать тест на COVID-19 для прекращения самоизоляции

В Минздраве разъяснили, где можно сделать тест на COVID-19 для прекращения самоизоляции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Тест на COVID-19 человек, который находится на самоизоляции после возвращения из страны с "красной" зоны, может сделать в любой лаборатории, верифицированной Минздравом. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"На сайте Центра общественного здоровья четко определен перечень лабораторий, расположенных по всей стране, где человек, который вернулся из страны с "красной" зоны и должен находиться в самоизоляции, установив приложение "Дій вдома", может пройти тест и в случае отрицательного результата прекращается и самоизоляция. Он может пройти в любой лаборатории, верифицированной Центром общественного здоровья, есть на сайте Центра общественного здоровья. Особенно это легко можно сделать в первые 24 часа пребывания в самоизоляции с соблюдением соответствующих правил", - сказал Максим Степанов.

Напомним, Степанов пояснил, как можно ускорить выход из самоизоляции после возвращения из стран "красной зоны".

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