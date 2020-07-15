В Минздраве разъяснили, где можно сделать тест на COVID-19 для прекращения самоизоляции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Тест на COVID-19 человек, который находится на самоизоляции после возвращения из страны с "красной" зоны, может сделать в любой лаборатории, верифицированной Минздравом. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"На сайте Центра общественного здоровья четко определен перечень лабораторий, расположенных по всей стране, где человек, который вернулся из страны с "красной" зоны и должен находиться в самоизоляции, установив приложение "Дій вдома", может пройти тест и в случае отрицательного результата прекращается и самоизоляция. Он может пройти в любой лаборатории, верифицированной Центром общественного здоровья, есть на сайте Центра общественного здоровья. Особенно это легко можно сделать в первые 24 часа пребывания в самоизоляции с соблюдением соответствующих правил", - сказал Максим Степанов.
Напомним, Степанов пояснил, как можно ускорить выход из самоизоляции после возвращения из стран "красной зоны".