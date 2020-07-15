У МОЗ роз'яснили, де можна зробити тест на COVID-19 для припинення самоізоляції

"На сайті Центру громадського здоров’я чітко визначено перелік лабораторій, які розташовані по всій країні, де людина, яка повернулася з країни з “червоної” зони і повинна перебувати в самоізоляції, встановивши додаток “Дій вдома”, може пройти тест і в разі негативного результату припиняється і самоізоляція. Вона може пройти в будь-якій лабораторії, яка верифікована Центром громадського здоров’я, є на сайті Центру громадського здоров’я. Особливо це легко можна зробити в перші 24 години перебування в самоізоляції з дотриманням відповідних правил”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, Степанов пояснив, як можна прискорити вихід із самоізоляції після повернення з країн "червоної зони".



