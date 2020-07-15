У МОЗ роз'яснили, де можна зробити тест на COVID-19 для припинення самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Тест на COVID-19 людина, яка перебуває на самоізоляції після повернення з країни з “червоної” зони, може зробити в будь-якій лабораторії, яка верифікована МОЗ. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"На сайті Центру громадського здоров’я чітко визначено перелік лабораторій, які розташовані по всій країні, де людина, яка повернулася з країни з “червоної” зони і повинна перебувати в самоізоляції, встановивши додаток “Дій вдома”, може пройти тест і в разі негативного результату припиняється і самоізоляція. Вона може пройти в будь-якій лабораторії, яка верифікована Центром громадського здоров’я, є на сайті Центру громадського здоров’я. Особливо це легко можна зробити в перші 24 години перебування в самоізоляції з дотриманням відповідних правил”, - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, Степанов пояснив, як можна прискорити вихід із самоізоляції після повернення з країн "червоної зони".