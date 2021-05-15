В Минздраве рассказали украинцам, нужно ли принимать препараты, разжижающие кровь, перед или после вакцинации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Федор Лапий, иммунолог, председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики рассказал, надо принимать препараты, разжижающие кровь, перед или после вакцинации против COVID-19. Об этом информируют в Минздраве, пишет УНН.
Цитата
“Принимать такие препараты бессмысленно. Во-первых, вопрос безопасности: эти препараты имеют побочные эффекты. Во-вторых, если вы их не принимали, не принимайте их до или после вакцинации. В-третьих: если вы их принимали по поводу вашей сопутствующей патологии, продолжайте принимать. И наоборот — „профилактический“ прием препаратов до или после вакцинации может повредить”, — сказал Федор Лапий.
Напомним
В Институте эпидемиологии рекомендуют проверить антитела к коронавируса до и после прививки от COVID-19.