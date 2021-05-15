У МОЗ розповіли українцям, чи потрібно приймати препарати, що розріджують кров, перед чи після вакцинації

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“Приймати такі препарати немає сенсу. По-перше, питання безпеки: ці препарати мають побічні ефекти. По-друге, якщо ви їх не приймали, не приймайте їх до чи після вакцинації. По-третє: якщо ви їх приймали з приводу вашої супутньої патології, продовжуйте приймати. І навпаки — „профілактичний“ прийом таких препаратів до чи після вакцинації може зашкодити”, — сказав Федір Лапій.

Нагадаємо

В Інституті епідеміології рекомендують перевірити антитіла до коронавірусу перед та після щеплення від COVID-19.