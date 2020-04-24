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В Минздраве рассказали, что делать при отказе в госпитализации

В Минздраве рассказали, что делать при отказе в госпитализации

Киев  •  УНН

 • 34631 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения отметили, что оказание медицинской помощи не остановлено и никаких отказов в госпитализации, если на это есть показания, не может быть. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, что делать, если пациенты чувствуют необходимость госпитализации, но им отказывают ссылаясь на недостаток мест в больнице, что в таком случае делать больным и куда жаловаться, Микичак отметила: "Несмотря на то, что сегодня многие больницы перепрофилированы и находятся в режиме готовности к госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оказания медицинской помощи не остановлено и никаких отказов в госпитализации, если на это есть показания, не может быть".

"Поэтому мы рекомендуем в обязательном порядке перед тем, как обратиться за госпитализацией, все же проконсультироваться с семейным врачом, если есть острая необходимость, вы обращаетесь в службу экстренной медицинской помощи. Если не решается вопрос, звоните на горячие линии", - добавила она.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в больницах первой волны, отвечающих за лечение пациентов с COVID-19, свободными остаются около 43 тысяч мест, а также большая часть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Украинские Национальные Новости

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