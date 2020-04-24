В Минздраве рассказали, что делать при отказе в госпитализации

Отвечая на вопрос, что делать, если пациенты чувствуют необходимость госпитализации, но им отказывают ссылаясь на недостаток мест в больнице, что в таком случае делать больным и куда жаловаться, Микичак отметила: "Несмотря на то, что сегодня многие больницы перепрофилированы и находятся в режиме готовности к госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оказания медицинской помощи не остановлено и никаких отказов в госпитализации, если на это есть показания, не может быть".

"Поэтому мы рекомендуем в обязательном порядке перед тем, как обратиться за госпитализацией, все же проконсультироваться с семейным врачом, если есть острая необходимость, вы обращаетесь в службу экстренной медицинской помощи. Если не решается вопрос, звоните на горячие линии", - добавила она.

Напомним, по состоянию на сегодняшнее утро в больницах первой волны, отвечающих за лечение пациентов с COVID-19, свободными остаются около 43 тысяч мест, а также большая часть аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).