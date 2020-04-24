У МОЗ розповіли, що робити при відмові у госпіталізації

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що надання медичної допомоги не зупинено і жодних відмов у госпіталізації, якщо на це є покази, не може бути. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.