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У МОЗ розповіли, що робити при відмові у госпіталізації

У МОЗ розповіли, що робити при відмові у госпіталізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що надання медичної допомоги не зупинено і жодних відмов у госпіталізації, якщо на це є покази, не може бути. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, що робити, якщо пацієнти відчувають необхідність госпіталізації, але їм відмовляють посилаючись на нестачу місць у лікарні, що у такому випадку робити недужим і куди скаржитися, Микичак зазначила: "Попри те, що сьогодні багато лікарень перепрофільовано і перебувають в режимі готовності до госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією, надання медичної допомоги не зупинено і жодних відмов у госпіталізації, якщо на це є покази, не може бути".

"Тому ми рекомендуємо в обов’язковому порядку перед тим, як звернутися за госпіталізацію, все таки проконсультуватися з сімейним лікарем, якщо є невідкладна потреба, ви звертаєтеся до служби екстреної медичної допомоги. Якщо не вирішується питання, телефонуйте на гарячі лінії", - додала вона.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок у лікарнях першої хвилі, що відповідають за лікування пацієнтів з COVID-19, вільними залишаються близько 43 тисяч місць, а також більша частина апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

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