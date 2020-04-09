В Минздраве объяснили, почему украинцев не будут массово тестировать на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на коронавирус не будут тестировать все население, ведь это не целесообразно и почти невозможно технически. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"В соответствии с действующими протоколов, Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием и ПЦР всех лиц, подпадающих под эпидемиологические и клинические критерии", - сказал Кузин.
По его словам, лица, не подпадающие под такие критерии, могут пройти тестирование только в том случае, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденным случаям COVID-19.
"Ни одна страна мира не обеспечивает массового скринингового тестирования всех лиц, поэтому такая опция не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, это не целесообразно и технически это почти невозможно сделать", - подытожил Кузин.
Как сообщалось в УНН ранее, в Украине на коронавирус протестовали уже 20608 человек, за минувшие сутки было исследовано более 2 тысяч образцов.