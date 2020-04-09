В Минздраве объяснили, почему украинцев не будут массово тестировать на COVID-19

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на коронавирус не будут тестировать все население, ведь это не целесообразно и почти невозможно технически. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.