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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45150 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53660 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В Минздраве объяснили, почему украинцев не будут массово тестировать на COVID-19

В Минздраве объяснили, почему украинцев не будут массово тестировать на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 25222 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине на коронавирус не будут тестировать все население, ведь это не целесообразно и почти невозможно технически. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

"В соответствии с действующими протоколов, Украина тестирует и обеспечивает бесплатным тестированием и ПЦР всех лиц, подпадающих под эпидемиологические и клинические критерии", - сказал Кузин.

По его словам, лица, не подпадающие под такие критерии, могут пройти тестирование только в том случае, если они являются прямыми контактными лицами по отношению к подтвержденным случаям COVID-19.

"Ни одна страна мира не обеспечивает массового скринингового тестирования всех лиц, поэтому такая опция не рассматривается и вряд ли будет применена. Прежде всего, это не целесообразно и технически это почти невозможно сделать", - подытожил Кузин.

Как сообщалось в УНН ранее, в Украине на коронавирус протестовали уже 20608 человек, за минувшие сутки было исследовано более 2 тысяч образцов.

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