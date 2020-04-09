У МОЗ пояснили, чому українців не будуть масово тестувати на COVID-19

КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні на коронавірус не тестуватимуть все населення, адже це не доцільно і майже неможливо технічно. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.