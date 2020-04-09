У МОЗ пояснили, чому українців не будуть масово тестувати на COVID-19

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні на коронавірус не тестуватимуть все населення, адже це не доцільно і майже неможливо технічно. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.

"Відповідно до діючих протоколів, Україна тестує і забезпечує безкоштовним тестуванням і ПЛР усіх осіб, які підпадають під епідеміологічні і клінічні критерії", - сказав Кузін.

За його словами, особи, які не підпадають під такі критерії, можуть протестуватися лише у тому випадку, якщо вони є прямими контактними особами по відношенню до підтвердженого випадку COVID-19.

"Жодна країна світу не забезпечує масового скринінгового тестування усіх осіб, тому така опція не розглядається і навряд чи буде застосована. Перш за все, це не є доцільним і технічно це майже неможливо зробити", - підсумував Кузін.

Як повідомлялося в УНН раніше, в Україні на коронавірус протестували вже 20 608 людей, за минулу добу було досліджено понад 2 тисячі зразків.

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