В Минздраве сообщили о готовности регионов к ослаблению карантина: "антилидер" - Буковина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. По состоянию на 26 октября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в городе Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них самый высокий показатель заболеваемости: в Черновицкой области - 360,1 случаев на 100 тыс. населения (+), в Хмельницкой - 357,5 (-) и в Житомирской - 338,1 (+) областях.
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 85,0 (+), в Винницкой - 114,6 (+) и в Херсонской - 122,2 (+) областях.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.