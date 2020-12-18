В Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Киеве - 727,8 (+), в Черкасской области - 703,1 (-) и в Запорожской области - 654,4 (-).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Винницкой области - 149,9 (-), в Кировоградской области - 186,7 (-) и в Закарпатской области - 222,6 (-).

Добавим, в Украине на утро 18 декабря зафиксировано уже 944 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 12 630.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.