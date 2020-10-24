В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в городе Киеве, в Харьковской, Житомирской, Львовской и Хмельницкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 560, в Харьковской области - 520, в Житомирской области - 484, во Львовской области - 469, и в Хмельницкой области - 450", - сказал Степанов.
По данным Telegram-канала "Коронавирус_инфо", всего в Украине выявлено 337 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19: за сутки - 7014, умерло из-за последствий болезни - 6289 человек (в том числе 125 - за сутки), выздоровели - 139 755 пациентов (2177 - за сутки), в целом проведено 2 млн 991 тыс. 893 тестирования методом ПЦР.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
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- Винницкая область - 9081 случай;
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- Волынская область - 12 009 случаев;
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- Днепропетровская область - 12 685 случаев;
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- Донецкая область - 8410 случаев;
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- Житомирская область - 11 748 случаев;
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- Закарпатская область - 12 801 случай;
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- Запорожская область - 7792 случая;
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- Ивано-Франковская область - 17 984 случая;
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- Кировоградская область - 1955 случаев;
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- г. Киев - 33695 случаев;
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- Киевская область - 14 247 случаев;
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- Львовская область - 26 868 случаев;
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- Луганская область - 3083 случая;
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- Николаевская область - 6790 случаев;
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- Одесская область - 21 491 случай;
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- Полтавская область - 7694 случая;
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- Ровенская область - 17 257 случаев;
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- Сумская область - 10 112 случаев;
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- Тернопольская область - 18 849 случаев;
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- Харьковская область - 32 112 случаев;
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- Херсонская область - 3061 случай;
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- Хмельницкая область - 12863 случаи;
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- Черновицкая область - 19 116 случаев;
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- Черкасская область - 7921 случай;
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- Черниговская область - 7786 случаев.
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Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в украинских больницах уже занято более 60% коек для больных COVID-19.