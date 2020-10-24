В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за минувшие сутки зарегистрировано в городе Киеве, в Харьковской, Житомирской, Львовской и Хмельницкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.) зарегистрировано: в Киеве - 560, в Харьковской области - 520, в Житомирской области - 484, во Львовской области - 469, и в Хмельницкой области - 450", - сказал Степанов.

По данным Telegram-канала "Коронавирус_инфо", всего в Украине выявлено 337 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19: за сутки - 7014, умерло из-за последствий болезни - 6289 человек (в том числе 125 - за сутки), выздоровели - 139 755 пациентов (2177 - за сутки), в целом проведено 2 млн 991 тыс. 893 тестирования методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 9081 случай;
  • Волынская область - 12 009 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 685 случаев;
  • Донецкая область - 8410 случаев;
  • Житомирская область - 11 748 случаев;
  • Закарпатская область - 12 801 случай;
  • Запорожская область - 7792 случая;
  • Ивано-Франковская область - 17 984 случая;
  • Кировоградская область - 1955 случаев;
  • г. Киев - 33695 случаев;
  • Киевская область - 14 247 случаев;
  • Львовская область - 26 868 случаев;
  • Луганская область - 3083 случая;
  • Николаевская область - 6790 случаев;
  • Одесская область - 21 491 случай;
  • Полтавская область - 7694 случая;
  • Ровенская область - 17 257 случаев;
  • Сумская область - 10 112 случаев;
  • Тернопольская область - 18 849 случаев;
  • Харьковская область - 32 112 случаев;
  • Херсонская область - 3061 случай;
  • Хмельницкая область - 12863 случаи;
  • Черновицкая область - 19 116 случаев;
  • Черкасская область - 7921 случай;
  • Черниговская область - 7786 случаев.

Указывается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в украинских больницах уже занято более 60% коек для больных COVID-19.

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