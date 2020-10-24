У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, у Харківській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 560, у Харківській області - 520, у Житомирській області - 484, у Львівській області - 469, та у Хмельницькій області - 450", - сказав Степанов.

За даними Telegram-каналу "Коронавірус_інфо", всього в Україні виявлено 337410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: за добу - 7014, померло через наслідки хвороби - 6289 осіб (у тому числі 125 - за добу), одужали - 139755 пацієнтів (2177 - за добу), загалом проведено 2 млн 991 тис. 893 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 081 випадок;
  • Волинська область — 12 009 випадків;
  • Дніпропетровська область — 12 685 випадків;
  • Донецька область — 8 410 випадків;
  • Житомирська область — 11 748 випадків;
  • Закарпатська область — 12 801 випадок;
  • Запорізька область — 7 792 випадки;
  • Івано-Франківська область — 17 984 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 955 випадків;
  • м. Київ — 33 695 випадків;
  • Київська область — 14 247 випадків;
  • Львівська область — 26 868 випадків;
  • Луганська область — 3 083 випадки;
  • Миколаївська область — 6 790 випадків;
  • Одеська область — 21 491 випадок;
  • Полтавська область — 7 694 випадки;
  • Рівненська область — 17 257 випадків;
  • Сумська область — 10 112 випадків;
  • Тернопільська область — 18 849 випадків;
  • Харківська область — 32 112 випадків;
  • Херсонська область — 3 061 випадок;
  • Хмельницька область — 12 863 випадки;
  • Чернівецька область — 19 116 випадків;
  • Черкаська область — 7 921 випадок;
  • Чернігівська область — 7 786 випадків.

Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в українських лікарнях вже зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19.

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