У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зареєстрована у місті Києві, у Харківській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.) зареєстрована: у місті Києві - 560, у Харківській області - 520, у Житомирській області - 484, у Львівській області - 469, та у Хмельницькій області - 450", - сказав Степанов.
За даними Telegram-каналу "Коронавірус_інфо", всього в Україні виявлено 337410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: за добу - 7014, померло через наслідки хвороби - 6289 осіб (у тому числі 125 - за добу), одужали - 139755 пацієнтів (2177 - за добу), загалом проведено 2 млн 991 тис. 893 тестування методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
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- Вінницька область — 9 081 випадок;
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- Волинська область — 12 009 випадків;
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- Дніпропетровська область — 12 685 випадків;
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- Донецька область — 8 410 випадків;
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- Житомирська область — 11 748 випадків;
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- Закарпатська область — 12 801 випадок;
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- Запорізька область — 7 792 випадки;
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- Івано-Франківська область — 17 984 випадки;
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- Кіровоградська область — 1 955 випадків;
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- м. Київ — 33 695 випадків;
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- Київська область — 14 247 випадків;
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- Львівська область — 26 868 випадків;
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- Луганська область — 3 083 випадки;
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- Миколаївська область — 6 790 випадків;
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- Одеська область — 21 491 випадок;
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- Полтавська область — 7 694 випадки;
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- Рівненська область — 17 257 випадків;
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- Сумська область — 10 112 випадків;
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- Тернопільська область — 18 849 випадків;
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- Харківська область — 32 112 випадків;
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- Херсонська область — 3 061 випадок;
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- Хмельницька область — 12 863 випадки;
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- Чернівецька область — 19 116 випадків;
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- Черкаська область — 7 921 випадок;
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- Чернігівська область — 7 786 випадків.
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Вказується, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в українських лікарнях вже зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19.