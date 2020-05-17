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В Минздраве назвали новые правила работы стоматологических клиник

Киев • УНН

 • 39250 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Стоматологические клиники начали работать в обычном режиме, однако из-за пандемии COVID-19 необходимо соблюдать специальные правила. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

В Минздраве назвали новые правила работы стоматологических клиник

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в сообщении.

Так, посетители должны записываться заранее и иметь доступ к антисептикам и жидкому мылу. Отмечается, что доступ сопровождающих запрещен, кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилых людей. Ожидания происходит вне помещения.

Работники стоматологических клиник должны обязательно мерить температуру перед началом рабочего дня; записывать посетителей так, чтобы между ними был интервал не менее 15 минут; опрашивать пациента при записи и в день приема; носить респираторы без клапана, герметичные очки, щиток и шапочку; делать уборку после каждого пациента; убрать рекламную продукцию, журналы и игрушки.

Напомним, Министерство здравоохранения обнародовало новые правила работы парикмахерских и салонов красоты в условиях частичного выхода из карантина.

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