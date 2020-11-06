В Минздраве напомнили перечень симптомов для госпитализации при COVID-19

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Госпитализировать человека с подозрением или больного коронавирусной болезнью COVID-19 можно при наличии одного из симптомов, в частности, при частоте дыхания 10 или более 30 дыхательных движений, при критическом уровне сатурации, нарушении сознания и при наличии патологии. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Когда у человека появляются симптомы, медицинские работники выясняют его состояние, принимают решение о госпитализации или оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях. Опять же, исходя из ваших симптомов. Госпитализация по клиническим критериям показна больным с подозрением или больным COVID-19 по меньшей мере с одному из перечисленных признаков", - сказал Степанов.

Так, он назвал следующие признаки:
- частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений,
- сатурация при измерении пульсоксиметр менее 92,
- нарушение сознания,
- пациенты с заболеванием средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию - группа риска.

Напомним, в Украине на 8:00 6 ноября зафиксировано уже 440 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 9,7 тыс., что лишь на сотню меньше абсолютного антирекорда для Украины.

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