У МОЗ нагадали перелік симптомів для госпіталізації при COVID-19

"Коли у людини з’являються симптоми, медичні працівники з’ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізацію чи надання медичної допомоги в амбулаторних умовах. Знову ж таки, виходячи із ваших симптомів. Госпіталізація за клінічними критеріями показна хворим з підозрою або хворим на COVID-19 щонайменше з однією з перелічених ознак", - сказав Степанов.

Так, він назвав такі ознаки:

- частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів,

- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92,

- порушення свідомості,

- пацієнти з захворюванням середньої тяжкості, які мають важку супутню патологію – група ризику.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тис., що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.