У МОЗ нагадали перелік симптомів для госпіталізації при COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Госпіталізувати людину з підозрою або хвору на коронавірусну хворобу COVID-19 можна за наявності одного із симптомів, зокрема, за частоти дихання 10 або більше 30 дихальних рухів, при критичному рівні сатурації, порушенні свідомості та у разі наявності патології. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Коли у людини з’являються симптоми, медичні працівники з’ясовують її стан, приймають рішення про госпіталізацію чи надання медичної допомоги в амбулаторних умовах. Знову ж таки, виходячи із ваших симптомів. Госпіталізація за клінічними критеріями показна хворим з підозрою або хворим на COVID-19 щонайменше з однією з перелічених ознак", - сказав Степанов.
Так, він назвав такі ознаки:
- частота дихання 10 або більше 30 дихальних рухів,
- сатурація при вимірюванні пульсоксиметром менше ніж 92,
- порушення свідомості,
- пацієнти з захворюванням середньої тяжкості, які мають важку супутню патологію – група ризику.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тис., що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України.