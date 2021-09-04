В Москве прошла акция за свободу СМИ и против закона о "иноагентах"

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Москве в субботу, 4 сентября, прошла акция в поддержку независимых СМИ и против закона о “иноагентах”. Официально она имела формат встречи кандидатов в депутаты с избирателями, поскольку провести запланированный на этот день митинг не позволила мэрия Москвы. В мероприятии приняли участие около ста человек, в том числе многие журналисты, передает УНН со ссылкой на российские СМИ и DW.