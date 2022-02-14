В Москве 30-летняя женщина после домашних родов выбросила младенца из окна
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Москве 30-летняя женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна. Об этом сообщила Московская прокуратура в Telegram, передает УНН.
Детали
Женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна 4 этажа. Как отмечается, новорожденный мальчик выжил. Его госпитализировали. Также в больницу забрали мать.
Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют российские правоохранители.
Напомним
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