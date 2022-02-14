В Москве 30-летняя женщина после домашних родов выбросила младенца из окна

Детали

Женщина после домашних родов засунула ребенка в пакет и выбросила его из окна 4 этажа. Как отмечается, новорожденный мальчик выжил. Его госпитализировали. Также в больницу забрали мать.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют российские правоохранители.

Напомним

В Великобритании осудили отца и мачеху, которые убили 6-летнего мальчика.