У Москві 30-річна жінка після домашніх пологів викинула немовля з вікна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Москві 30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна. Про це повідомила московська прокуратура у Telegram, передає УНН.
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Жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверху. Як зазначається, новонароджений хлопчик вижив. Його госпіталізували. Також до лікарні забрали матір.
Наразі усі обставини інциденту з'ясовують російські правоохоронці.
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