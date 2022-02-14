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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 59569 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Москві 30-річна жінка після домашніх пологів викинула немовля з вікна

У Москві 30-річна жінка після домашніх пологів викинула немовля з вікна

Київ • УНН

 • 29051 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Москві 30-річна жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна. Про це повідомила московська прокуратура у Telegram, передає УНН.

Деталі 

Жінка після домашніх пологів засунула дитину в пакет і викинула її з вікна 4 поверху. Як зазначається, новонароджений хлопчик вижив. Його госпіталізували. Також до лікарні забрали матір.

Наразі усі обставини інциденту з'ясовують російські правоохоронці.

Нагадаємо 

У Великій Британії засудили батька та мачуху, які вбили 6-річного хлопчика.

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