В МОН назвали основные ошибки абитуриентов при поступлении
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Наиболее распространенными ошибками при поступлении было указания неправильной электронной почты при регистрации в электронном кабинете, ввода неправильного пароля и указания неправильной информации в системе. Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН.
Некоторые абитуриенты неправильно указывали адрес электронной почты при регистрации. Таким образом, они потом просто не получали письмо-подтверждение.
Также Гриневич сообщила, что некоторые выпускники несколько раз вводили неправильный пароль при входе в личный кабинет абитуриента, из-за чего система блокировала пользователя на 3 часа. Также абитуриенты загружали в систему неправильную информацию или сканы документов, а затем пытались изменить информацию, хотя и были предупреждены о том, что после загрузки информации этого уже нельзя будет сделать.
"Это наиболее распространенные три ошибки - только для того, чтобы следующие наши выпускники обязательно обращали на это внимание", - отметила Гриневич.
Как сообщал УНН, в этом году 58 875 абитуриентов поступили на бюджет.