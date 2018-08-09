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В МОН назвали основные ошибки абитуриентов при поступлении

Киев • УНН

 • 10461 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Наиболее распространенными ошибками при поступлении было указания неправильной электронной почты при регистрации в электронном кабинете, ввода неправильного пароля и указания неправильной информации в системе. Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН.

В МОН назвали основные ошибки абитуриентов при поступлении

Некоторые абитуриенты неправильно указывали адрес электронной почты при регистрации. Таким образом, они потом просто не получали письмо-подтверждение.

Также Гриневич сообщила, что некоторые выпускники несколько раз вводили неправильный пароль при входе в личный кабинет абитуриента, из-за чего система блокировала пользователя на 3 часа. Также абитуриенты загружали в систему неправильную информацию или сканы документов, а затем пытались изменить информацию, хотя и были предупреждены о том, что после загрузки информации этого уже нельзя будет сделать.

"Это наиболее распространенные три ошибки - только для того, чтобы следующие наши выпускники обязательно обращали на это внимание", - отметила Гриневич.

Как сообщал УНН, в этом году 58 875 абитуриентов поступили на бюджет.

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