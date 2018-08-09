В МОН назвали основные ошибки абитуриентов при поступлении

Некоторые абитуриенты неправильно указывали адрес электронной почты при регистрации. Таким образом, они потом просто не получали письмо-подтверждение.

Также Гриневич сообщила, что некоторые выпускники несколько раз вводили неправильный пароль при входе в личный кабинет абитуриента, из-за чего система блокировала пользователя на 3 часа. Также абитуриенты загружали в систему неправильную информацию или сканы документов, а затем пытались изменить информацию, хотя и были предупреждены о том, что после загрузки информации этого уже нельзя будет сделать.

"Это наиболее распространенные три ошибки - только для того, чтобы следующие наши выпускники обязательно обращали на это внимание", - отметила Гриневич.

Как сообщал УНН, в этом году 58 875 абитуриентов поступили на бюджет.