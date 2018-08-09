У МОН назвали основні помилки абітурієнтів при вступі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Найбільш поширеними помилками при вступі було зазначення неправильної електронної адреси при реєстрації в електронному кабінеті, введення неправильного паролю та вказання неправильної інформації в системі. Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНН.
Деякі вступники неправильно зазначали адресу електронної пошти під час реєстрації. Таким чином, вони потім просто не отримували лист-підтвердження.
Також Гриневич повідомила, що деякі випускники кілька разів поспіль вводили неправильний пароль під час входу в особистий кабінет абітурієнта, через що система блокувала користувача на 3 години. Також абітурієнти завантажували в систему неправильну інформацію чи скани документів, а потім намагалися змінити інформацію, хоч і були попереджені про те, що після завантаження інформації цього вже не можна буде зробити.
“Це найбільш поширені три помилки — лише для того, щоб наступні наші випускники обов’язково звертали на це увагу”, — зазначила Гриневич.
Як повідомляв УНН, цього року 58 875 абітурієнтів вступили на бюджет.