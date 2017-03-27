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В МОН хотят преодолеть необходимость "репетиторства" в школах

В МОН хотят преодолеть необходимость "репетиторства" в школах

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. В Министерстве образования и науки Украины хотят устранить причины, которые приводят к феномену репетиторства в школах. Об этом на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

“Это действительно наша боль, и очень важно, чтобы в школе мы преодолели то очень неэтичное и сложное явление, когда учитель стимулирует репетиторство тем, что недостаточно дает детям на уроках. Конечно, это не повсеместно, но такие случаи есть. И поэтому мы сейчас тесно сотрудничаем с родительскими организациями. Конечно, мы понимаем, что здесь надо работать над повышением социального статуса учителя, и в этом году на 50% выросла зарплата учителей. И мы рассчитываем, что будет шаг навстречу учителей реформе украинского образования”, - отметила Л.Гриневич.

Как сообщал УНН, Л.Гриневич надеется через три года преодолеть очереди в детсады .

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