В МОН хотят преодолеть необходимость "репетиторства" в школах

“Это действительно наша боль, и очень важно, чтобы в школе мы преодолели то очень неэтичное и сложное явление, когда учитель стимулирует репетиторство тем, что недостаточно дает детям на уроках. Конечно, это не повсеместно, но такие случаи есть. И поэтому мы сейчас тесно сотрудничаем с родительскими организациями. Конечно, мы понимаем, что здесь надо работать над повышением социального статуса учителя, и в этом году на 50% выросла зарплата учителей. И мы рассчитываем, что будет шаг навстречу учителей реформе украинского образования”, - отметила Л.Гриневич.

Как сообщал УНН, Л.Гриневич надеется через три года преодолеть очереди в детсады .