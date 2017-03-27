У МОН хочуть подолати необхідність "репетиторства" у школах

“Це справді наш біль, і дуже важливо, щоб в школі ми подолали те надзвичайно неетичне і складне явище, коли вчитель стимулює репетиторство тим, що не додає дітям на уроках. Звичайно, це не є повсюдно, але такі випадки є. І тому ми зараз тісно співпрацюємо з батьківськими організаціями. Звичайно, ми розуміємо, що тут треба працювати над підвищенням соціального статусу вчителя, і в цьому році на 50% зросла зарплата вчителів. І ми розраховуємо, що буде крок назустріч учителів реформі української освіти”, — зазначила Л.Гриневич.

Як повідомляв УНН, Л.Гриневич сподівається через три роки подолати черги в дитсадки.