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У МОН хочуть подолати необхідність "репетиторства" у школах

У МОН хочуть подолати необхідність "репетиторства" у школах

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України хочуть усунути причини, які призводять до феномену репетиторства у школах. Про це на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

“Це справді наш біль, і дуже важливо, щоб в школі ми подолали те надзвичайно неетичне і складне явище, коли вчитель стимулює репетиторство тим, що не додає дітям на уроках. Звичайно, це не є повсюдно, але такі випадки є. І тому ми зараз тісно співпрацюємо з батьківськими організаціями. Звичайно, ми розуміємо, що тут треба працювати над підвищенням соціального статусу вчителя, і в цьому році на 50% зросла зарплата вчителів. І ми розраховуємо, що буде крок назустріч учителів реформі української освіти”, — зазначила Л.Гриневич.

Як повідомляв УНН, Л.Гриневич сподівається через три роки подолати черги в дитсадки.

Українські Національні Новини

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