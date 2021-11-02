В "Миротворец" внесли ребенка из оккупированного Луганска: Денисова призвала правоохранителей принять меры
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В список организации "Миротворец" внесли малолетнего ребенка, проживающего на временно оккупированной территории Луганской области. В связи с этим Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Национальную полицию Украины и СБУ, чтобы они приняли меры, информирует УНН.
Цитата
"В рамках осуществления парламентского контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина в ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о факте внесения в списки неправительственной организации "Миротворец" и на страницах ее сайта информации о малолетнем ребенке, который проживает на временно оккупированной территории Луганской области", — говорится в сообщении.
Людмила Денисова обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины, чтобы они приняли меры и изъяли из списков сайта "Миротворец" информацию о малолетних и несовершеннолетних детях.
Детали
"Миротворец" занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка, а также публикует на своем сайте данные относительно людей, которые, по мнению организации, представляют угрозу нацбезопасности Украины.
Как отмечает Денисова, в соответствии с требованиями статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка и Факультативного протокола к ней, Украина взяла на себя обязательство принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, которых касается вооруженный конфликт, в частности предупреждение вербовки и использования детей.
В Соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН № 2427 (2018), к детям, которых завербовали вооруженные силы и вооруженные группы и которых обвиняют в совершении преступлений во время вооруженных конфликтов, необходимо относиться прежде всего как к жертвам нарушений международного права.
Согласно статье 10 Закона Украины "Об охране детства", без согласия законного представителя ребенка запрещается разглашение или публикация любой информации о ней.
Контекст
В базу сайта "Миротворец" попала 12-летняя жительница временно оккупированной территории Луганской области, писательница Фаина Савенкова.
Причиной внесения в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, стало участие Савенковой в фестивале "Звезды над Донбассом", который состоялся в ОРЛО в начале октября.