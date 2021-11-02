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У "Миротворець" внесли дитину з окупованого Луганська: Денісова закликала правоохоронців вжити заходів

Київ • УНН

 • 36802 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. До списку організації "Миротворець" внесли малолітню дитину, яка проживає на тимчасово окупованій території Луганської області. У зв'язку із цим Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Національної поліції України та СБУ, щоб вони вжили заходів, інформує УНН.

У "Миротворець" внесли дитину з окупованого Луганська: Денісова закликала правоохоронців вжити заходів

Цитата

"У межах здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина під час моніторингу засобів масової інформації виявлено повідомлення про факт внесення до списків неурядової організації "Миротворець" та розміщення на сторінках її сайту інформації про малолітню дитину, яка проживає на тимчасово окупованій території Луганської області", — ідеться у повідомленні.

Людмила Денісова звернулася до Національної поліції України та Служби безпеки України, щоб вони вжили заходів та вилучили зі списків сайту "Миротворець" інформацію про малолітніх та неповнолітніх дітей.

Деталі

"Миротворець" займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку, а також публікує на своєму сайті дані щодо осіб, які, на думку організації, становлять загрозу нацбезпеці України.

Як зазначає Денісова, відповідно до вимог статті 38 Конвенції ООН про права дитини та Факультативного протоколу до неї, Україна взяла на себе зобов’язання вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, зокрема попередження вербування та використання дітей.

Згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН № 2427 (2018), до дітей, яких завербували збройні сили та збройні групи і яких обвинувачують у скоєнні злочинів під час збройних конфліктів, необхідно ставитися насамперед як до жертв порушень міжнародного права.

За статтею 10 Закону України "Про охорону дитинства", без згоди законного представника дитини забороняється розголошення чи публікація будь-якої інформації про неї. 

Контекст

До бази сайту “Миротворець” потрапила 12-річна мешканка тимчасово окупованої території Луганської області, письменниця Фаїна Савенкова.

Причиною внесення до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, стала участь Савенкової у фестивалі “Зірки над Донбасом”, який відбувся в ОРЛО на початку жовтня.

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