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В Минске протестующие вышли на улицы еще до рассвета: прошли задержания

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня утром жители Минска вышли на протесты еще до рассвета. Так, митинги прошли во многих районах белорусской столицы, не обошлось и без задержаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onliner.

В Минске протестующие вышли на улицы еще до рассвета: прошли задержания

“Люди продолжают выходить на марши если не в центре, то в своих районах. Раньше эти прогулки сопровождали огромные колонны техники силовиков и тотальное отключение интернета. Но практика последних выходных показала, что такие меры применяться перестали”, — пишет издание.

Отмечается, что задержания что в микрорайоне Минска Сокол были зафиксированные задержания с самого утра.

“Уже в 6:45 минчане начали шествия в районе Тракторного завода. Еще затемно прошел и марш в Малиновке, а с приходом рассвета подтянулась также улица Маяковского. Также с утра была замечена группа людей с красно-зелеными флагами, которая выстроилась у проспекта Независимости в районе Уручья”, — добавляет издание.

Тем временем недалеко от парка Челюскинцев была замечена колонна автомобилей с красно-зелеными флагами. Ближе к обеду жители микрорайона Лебяжий вышли на прогулку в районе Дроздов.

На воскресный марш вышли и жители столичного микрорайона Чижовка.

Добавим, что это уже 141-вый день протестов в стране.

Напомним, в Беларуси создана общественная инициатива по освобождению всех преследуемых по политически мотивированным уголовным делам. Кампания “Освобождение-2020” стремится “донести голос родных политических заключенных к белорусскому и международному сообществу, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность всего общества”.

Как ранее сообщалось в УНН, с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающемся в защите, в Украине обратились 15 граждан Беларуси.

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