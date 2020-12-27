В Минске протестующие вышли на улицы еще до рассвета: прошли задержания
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Сегодня утром жители Минска вышли на протесты еще до рассвета. Так, митинги прошли во многих районах белорусской столицы, не обошлось и без задержаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onliner.
“Люди продолжают выходить на марши если не в центре, то в своих районах. Раньше эти прогулки сопровождали огромные колонны техники силовиков и тотальное отключение интернета. Но практика последних выходных показала, что такие меры применяться перестали”, — пишет издание.
Отмечается, что задержания что в микрорайоне Минска Сокол были зафиксированные задержания с самого утра.
“Уже в 6:45 минчане начали шествия в районе Тракторного завода. Еще затемно прошел и марш в Малиновке, а с приходом рассвета подтянулась также улица Маяковского. Также с утра была замечена группа людей с красно-зелеными флагами, которая выстроилась у проспекта Независимости в районе Уручья”, — добавляет издание.
Тем временем недалеко от парка Челюскинцев была замечена колонна автомобилей с красно-зелеными флагами. Ближе к обеду жители микрорайона Лебяжий вышли на прогулку в районе Дроздов.
На воскресный марш вышли и жители столичного микрорайона Чижовка.
Добавим, что это уже 141-вый день протестов в стране.
Напомним, в Беларуси создана общественная инициатива по освобождению всех преследуемых по политически мотивированным уголовным делам. Кампания “Освобождение-2020” стремится “донести голос родных политических заключенных к белорусскому и международному сообществу, организовать совместные действия по поддержке друг друга, укрепить солидарность всего общества”.
Как ранее сообщалось в УНН, с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающемся в защите, в Украине обратились 15 граждан Беларуси.